Pourquoi les crypto et les actions connaissent-elles soudainement un rallye en ce moment ?

Les actions et les cryptomonnaies sont en hausse car les traders réagissent à une prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale et à une semaine chargée en résultats des grandes entreprises technologiques.

Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,7%, ceux du Nasdaq 100 ont gagné 0,9%, et les contrats à terme du Dow ont ajouté 290 points, soit 0,6%, lors des échanges de dimanche soir.

Ces hausses surviennent après une semaine de fortes progressions sur les principaux indices, et les traders se positionnent maintenant avant la réunion de la Réserve fédérale du 29 octobre, où le marché s'attend largement à une baisse des taux.

Selon l'outil CME FedWatch, 96% des investisseurs parient sur une réduction des taux à 375-400 points de base, tandis qu'environ 3% s'attendent à ce que la Fed ralentisse et réduise plutôt à 400-425 points de base.

Cette dynamique s'accompagne de l'anticipation des résultats du troisième trimestre des entreprises dites "Magnificent 7" : Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft et autres. Les investisseurs s'attendent à des chiffres solides basés sur les publications antérieures du T3 des entreprises technologiques.

Les réactions du marché se poursuivent

Le Dow Jones Industrial Average a clôturé au-dessus de 47 000 pour la première fois vendredi, terminant la séance à 47 207,12 après avoir gagné 472,51 points, soit environ 1%. Le S&P 500 a terminé à 6 791,69, en hausse de 0,79%, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 1,15% à 23 204,87.

Le mouvement sur le marché boursier s'est répercuté presque instantanément sur les cryptomonnaies.

Environ 160 millions de dollars de positions courtes en crypto ont été liquidées dans les 30 premières minutes de l'ouverture des contrats à terme sur actions.

Bitcoin et Ethereum ont enregistré des gains de 1,6% et 2,8% après que des responsables ont signalé que deux pays impliqués dans des menaces tarifaires en cours sont peu susceptibles de mettre en œuvre des mesures extrêmes de contrôle des tarifs et des exportations.

Mais ce rebond intervient après un violent repli du marché plus tôt cette semaine, lorsque Bitcoin, qui avait atteint un sommet historique de 125 000 dollars, a chuté de 16% et a brièvement été négocié sous les 105 000 dollars. De nombreux altcoins ont été encore plus durement touchés, chutant de 30% à 80%.

Cette baisse a forcé les traders à effet de levier à fermer leurs positions, provoquant une cascade de liquidations de 19 milliards de dollars sur les marchés crypto. Même les stablecoins ont été affectés. USDC est brièvement tombé sous 1 dollar, tandis que USDT s'échangeait avec une légère prime.

"Uptober" a été pratiquement mis en pause. Cette expression fait référence au fait qu'octobre est historiquement un mois fort pour les performances des cryptomonnaies. Cette année, certains traders se sont fait piéger en supposant que le même schéma se répéterait automatiquement.

Pendant ce temps, les traders surveillent également l'évolution des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Selon l'analyste de Disruptive Technology, Dan Ives, un accord commercial plus large est en discussion. Ives a déclaré : "Il semble qu'un cadre/accord commercial beaucoup plus large pourrait être sur la table cette semaine entre les États-Unis et la Chine, ce qui serait un moment révolutionnaire énorme pour le secteur technologique et les marchés."

Un environnement commercial stabilisé soutiendrait les résultats des grandes entreprises technologiques et pourrait pousser ce rallye boursier encore plus loin.

Pendant ce temps, l'or s'effondre, comme c'est dans sa nature. Le prix est tombé à environ 4 065 dollars tôt lundi en Asie, en baisse de 1,10% sur la journée. Les traders sécurisent leurs profits après un long rallye record.

Rejoignez une communauté premium de trading de cryptomonnaies gratuitement pendant 30 jours - normalement 100$/mois.