Chainlink s'étend dans la tokenisation immobilière de 240 milliards de dollars avec Balcony ; vérifiez les prévisions de prix

Le prix de Chainlink (LINK) se maintient à 18,50 $ alors que les crypto-monnaies visent des gains.

Grande nouvelle : Chainlink et Balcony s'associent pour alimenter plus de 240 milliards de dollars sur le marché des actifs immobiliers on-chain.

Les catalyseurs de prix pourraient inclure la tokenisation et les fonds négociés en bourse au comptant.

La traction de Chainlink dans l'écosystème crypto et blockchain positionne le réseau oracle comme une norme mondiale pour la finance décentralisée et les marchés de capitaux on-chain.

Une partie de la croissance voit maintenant la plateforme s'associer à Balcony, une entreprise leader dans la tokenisation immobilière, pour mettre on-chain plus de 240 milliards de dollars d'actifs immobiliers provenant de sources gouvernementales.

Alors que le marché envisage un rebond général dans un contexte favorable, le token natif de Chainlink, LINK, pourrait-il gagner davantage face à l'adoption institutionnelle croissante ?

Chainlink et Balcony s'associent et visent un marché de 240 milliards de dollars

Parmi les actualités crypto d'aujourd'hui figure l'annonce que Balcony, reconnue comme la principale plateforme de tokenisation immobilière de source gouvernementale, a forgé une alliance stratégique avec Chainlink.

Ce dernier est le réseau oracle de référence dans l'écosystème blockchain, et ce partenariat témoigne de l'adoption croissante des solutions Chainlink.

Dans ce cas, les deux plateformes collaborent via l'environnement d'exécution de Chainlink (CRE), qui est maintenant intégré à la plateforme Keystone de Balcony.

Chainlink et Balcony utiliseront le CRE pour sécuriser et numériser plus de 240 milliards de dollars d'actifs immobiliers on-chain.

Avec Chainlink, Balcony dispose de la solution blockchain pour consolider les données immobilières fragmentées provenant de sources gouvernementales en un système unifié et vérifiable.

Cette initiative jette les bases d'un immobilier tokenisé conforme et programmable, ont déclaré les entreprises dans une annonce.

Que propose le CRE de Chainlink ?

À sa base, le CRE facilite le déploiement on-chain transparent de données parcellaires authentifiées, favorisant une transparence sans précédent dans une classe d'actifs longtemps entravée par des registres opaques et des processus manuels.

En intégrant le CRE dans Keystone, Balcony ouvre de nouvelles voies pour la liquidité et l'accessibilité, permettant la propriété fractionnée, les vérifications automatisées de conformité et la vérification des données en temps réel.

L'objectif est de relever les défis de longue date dans l'immobilier, tels que les risques de fraude et les transferts inefficaces. Cela renforce également la confiance dans les marchés tokenisés, actuellement une catégorie d'actifs connaissant une croissance stupéfiante.

Perspectives du prix de LINK

Le token natif de Chainlink a connu une forte hausse ces derniers mois dans un contexte de gains plus larges du marché.

Cependant, les développements de l'écosystème ont soutenu le sentiment des investisseurs, aidant les haussiers à maintenir les prix au-dessus des niveaux de support clés lors des prises de bénéfices.

Au moment de la rédaction, LINK se négociait autour de 18,50 $, légèrement dans le rouge sur la journée mais en hausse de près de 4 % alors que les haussiers continuent de tenir au-dessus de 18 $.

La résilience du token Chainlink sur le marché et l'attrait de la plateforme dans un paysage crypto en maturation sont deux facteurs susceptibles d'aider les haussiers à viser de nouveaux sommets.

Si LINK teste à nouveau le niveau de résistance de 20 $, un breakout réussi pourrait permettre aux acheteurs de pousser vers 30 $ et des sommets pluriannuels de 40 $.

La traction du secteur RWA, la résilience de la DeFi et l'engouement pour les fonds négociés en bourse au comptant pourraient s'avérer être des catalyseurs clés.

L'article Chainlink s'étend dans la tokenisation immobilière de 240 milliards de dollars avec Balcony