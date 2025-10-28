Le Bitcoin vise un objectif de 190 000 $ après avoir brisé une résistance clé à long terme Auteur : Coinstats Source : Coinstats 2025/10/28 17:34 Partager

Bitcoin franchit une résistance clé et se négocie au-dessus de 114 000 $, visant 190 000 $ alors que les baleines et les institutions augmentent leurs avoirs. Lire la suite...

Opportunité de marché Cours Moonveil (MORE) $0.002592 $0.002592 $0.002592 +0.77% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de Moonveil (MORE) en temps réel Acheter du MORE maintenant