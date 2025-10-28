Chainlink Étend son Adoption avec les Intégrations de Streamex et Kyan Exchange sur Solana, Base et Arbitrum

Streamex a intégré les normes d'interopérabilité de Chainlink pour tirer parti de ses transferts cross-chain hautement sécurisés.

Chainlink s'est également associé à Kyan Exchange pour fournir des prix de marché précis et un règlement équitable via ses Data Streams.

La plateforme Oracle de référence dans l'industrie, Chainlink (LINK), et la société de tokenisation de matières premières verticalement intégrée, Streamex, ont toutes deux annoncé un partenariat stratégique pour stimuler l'adoption et améliorer la liquidité.

Détails du partenariat avec Streamex

Selon le communiqué de presse officiel, Streamex intégrerait la norme d'interopérabilité de Chainlink via son Cross Chain Interoperability Protocol (CCIP) sur les réseaux principaux Base et Solana. Pas seulement cela. Streamex adopterait également pleinement la norme de données de Chainlink via la Preuve d'actifs. Cela garantirait techniquement que "la vérification on-chain en temps réel de la réserve d'or soutenant GLDY est fournie."

Il est important de noter que Streamex est en train de créer son stablecoin adossé à l'or de qualité institutionnelle (GLDY).

Expliquant pourquoi elle a opté pour le CCIP comme solution d'interopérabilité, la société a révélé que son CCT offre de nombreux avantages, notamment le déblocage d'un contrôle et d'une propriété complets pour les développeurs, permettant un déploiement en libre-service, et améliorant la programmabilité ainsi que les transferts sans effet de glissement.

De plus, connecter Streamex à Chainlink offre plusieurs opportunités de croissance tout en augmentant l'adoption de l'écosystème.

Fait intéressant, la sélection du CCIP a été confirmée après avoir évalué plusieurs solutions capables de permettre des transferts cross-chain hautement sécurisés de GLDY. Il a été rapporté que le CCIP s'est démarqué des autres options en raison de ses avantages et caractéristiques.

Premièrement, il a été conçu pour être à l'épreuve du futur pour les développeurs. Il possède une sécurité approfondie puisqu'il dispose d'une couche de consensus, alimentée par l'infrastructure du Réseau Oracle Décentralisé (DON) de Chainlink. Ses autres caractéristiques sont les transferts de tokens sécurisés et les transferts de tokens programmables.

Commentant cela, le cofondateur et PDG de Streamex, Henry McPhie, a souligné que son GLDY pourrait fonctionner avec le plus haut niveau de transparence grâce à cette intégration.

Chainlink s'associe à Kyan Exchange, réaction des prix

Les partenariats révolutionnaires de Chainlink se poursuivent alors qu'il s'associe à la plateforme de dérivés Kyan Exchange. Cet échange a, depuis sa création, facilité le trading d'options et de contrats à terme perpétuels décentralisés pour différents tokens.

Ce partenariat garantirait qu'il intègre la norme de données Chainlink pour alimenter ses marchés d'options et de perpétuels. Selon l'annonce, les Data Streams de Chainlink garantiraient que des données à faible latence sont livrées à l'échange. Dans ce cas, Kyan "profiterait" de prix de marché précis, d'une logique de liquidation robuste et d'un règlement équitable.

Avant cela, Chainlink avait annoncé que ses Data Streams avaient été intégrés à la plateforme perpétuelle Flex pour permettre le trading du marché tokenisé des actions américaines, comme détaillé dans notre couverture récente. Selon notre mise à jour précédente, il a également permis les actions américaines et les fonds négociés en bourse (ETFs) sur 37 blockchains.

Malgré ces développements, le prix du LINK n'a pas réussi à "afficher" des gains, diminuant de 2,9% au cours des dernières 24 heures pour s'échanger à 18$. À moyen terme, cet actif devrait atteindre 32$, comme indiqué dans notre analyse précédente.