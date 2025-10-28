Kalshi poursuit New York pour « protéger » les marchés de prédiction sportive Auteur : Coinstats Source : Coinstats 2025/10/28 17:31 Partager

Kalshi conteste l'ordre de cessation et d'abstention de New York ciblant ses marchés de prédiction sportive, soutenant que la juridiction fédérale de la CFTC sur le trading de dérivés bloque l'application des lois sur les jeux d'argent par l'État.

Opportunité de marché Cours Orderly Network (ORDER) $0.1 $0.1 $0.1 -1.38% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de Orderly Network (ORDER) en temps réel Acheter du ORDER maintenant