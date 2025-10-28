CEXDEX+
Kalshi conteste l'ordre de cessation et d'abstention de New York ciblant ses marchés de prédiction sportive, soutenant que la juridiction fédérale de la CFTC sur le trading de dérivés bloque l'application des lois sur les jeux d'argent par l'État.Kalshi conteste l'ordre de cessation et d'abstention de New York ciblant ses marchés de prédiction sportive, soutenant que la juridiction fédérale de la CFTC sur le trading de dérivés bloque l'application des lois sur les jeux d'argent par l'État.

Kalshi poursuit New York pour « protéger » les marchés de prédiction sportive

Auteur : CoinstatsSource : Coinstats
2025/10/28 17:31
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

