Les ETFs de $SOL, $LTC et $HBAR arrivent cette semaine, stimulant la prévente du Token Best Wallet

Plusieurs ETFs sur cryptomonnaies arrivent cette semaine, notamment les ETFs Litecoin et Hedera de Canary et l'ETF de Staking Solana de Bitwise, qui sont lancés aujourd'hui.

C'est une période passionnante pour le marché, car aucun nouvel ETF ne sera accepté ou examiné dans un avenir prévisible en raison de la fermeture du gouvernement américain.

Les lancements d'ETFs sur cryptomonnaies ont généralement un impact positif sur les projets liés à certaines cryptomonnaies.

L'un des bénéficiaires est Best Wallet Token, dont le portefeuille crypto multi-chaînes prendra en charge Solana.

Des nouvelles comme celle-ci ont un impact positif sur le marché des cryptomonnaies en général.

Plus précisément, les ETFs Litecoin ($LTC) et Hedera ($HBAR) de Canary, ainsi que l'ETF de Staking Solana de Bitwise, seront lancés aujourd'hui, suivis par l'ETF Solana de Grayscale demain.

Cela marque un développement positif, car les autres lancements d'ETF sont actuellement suspendus en raison de la fermeture du gouvernement américain. Selon le plan d'opérations de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, elle n'examinera ni n'approuvera les demandes pendant cette période.

Ainsi, le dernier lancement des ETFs $SOL, $LTC et $HBAR va mettre du feu dans le marché des cryptomonnaies. En ce moment, les trois pièces sont en hausse au cours des dernières 24 heures, Hedera faisant un bond spectaculaire de 11%.

Avec plusieurs ETFs à venir et une action positive sur les prix déjà visible sur le marché, il est bon de garder un œil attentif sur les altcoins prometteurs qui pourraient profiter d'un rallye potentiel.

L'un d'entre eux est également un bon match pour cette convergence d'ETF : Best Wallet Token ($BEST) est le token officiel de Best Wallet, un portefeuille non-custodial qui construit un écosystème DeFi avec du staking, une place de marché NFT, et un token swap fluide aux côtés d'analyses de marché.

Best Wallet Token : Alimentant le dernier et meilleur Portefeuille multi-chaînes

Best Wallet Token ($BEST) est le token natif de Best Wallet, un portefeuille crypto non-custodial qui vous donne le contrôle exclusif des clés privées utilisées pour signer vos transactions et prouver votre propriété de vos actifs.

Cette approche ajoute une couche de sécurité à votre portefeuille, aidant à tenir les pirates informatiques éloignés de vos cryptomonnaies.

Il est également très pratique à utiliser, car il est disponible pour les appareils iOS et Android. En d'autres termes, vous n'aurez pas besoin de matériel séparé, garantissant que votre portefeuille est toujours à portée de main.

S'ajoutant à cette commodité, il y a son support multi-chaînes. Pour le moment, il prend en charge Ethereum, Bitcoin, BNB Smart Chain, Base, Polygon, et Solana, avec 60 chaînes qui seront ajoutées bientôt.

De plus, Best Wallet est bien plus qu'un endroit pour stocker vos cryptomonnaies. Vous pouvez également l'utiliser pour acheter et échanger des actifs, et même investir dans les meilleures préventes via son Launchpad de Token.

Pour obtenir un aperçu complet du projet, assurez-vous de consulter notre page discutant de ce qu'est Best Wallet Token.

Pour tirer le meilleur parti de votre portefeuille, il est logique de détenir des tokens $BEST. Vous obtenez de multiples avantages, notamment des frais de transaction réduits, des droits de vote et un accès anticipé aux meilleures préventes de cryptomonnaies au sein de l'écosystème Best Wallet.

En ce moment, vous pouvez obtenir ces tokens via la page de prévente de Best Wallet Token. Ils valent 0,025855 $ pièce, faisant de $BEST un investissement idéal compte tenu des rendements potentiels (+456% d'ici fin 2026 selon notre prédiction de prix $BEST).

Alternativement, vous pouvez staker votre $BEST pour un APY passif de 79%, mais notez que ce taux diminuera en fonction du nombre de tokens verrouillés dans le pool de staking.

Apprenez comment mettre la main sur les tokens $BEST dans notre guide d'achat complet de Best Wallet Token.

La prévente de $BEST a déjà levé plus de 16,6 millions de dollars et continue d'augmenter, avec plusieurs baleines qui ont rejoint ces derniers mois (une de 70 000 $ il y a presque deux mois).

Si vous voulez rejoindre, ne tardez pas car une autre augmentation de prix aura lieu dans quelques heures. Cela pourrait être votre dernière chance d'obtenir des tokens $BEST à son prix réduit.

