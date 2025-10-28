Les Analystes Affirment que le Bitcoin Pourrait Remonter à 121 000 $ Bientôt, Citi et Coinbase Push pour les Paiements Crypto Mondiaux, et Plus...

Inscription à notre newsletter !
Ben est un rédacteur indépendant spécialisé dans les développements crypto (principalement les altcoins) et les façons complexes dont l'économie mondiale façonne l'espace des actifs numériques.
Son diplôme en éducation lui fournit une base unique pour ses écrits, lui permettant de distiller des concepts crypto complexes et des changements de marché en informations claires et digestibles. Cette compétence est essentielle pour aider les lecteurs à s'adapter et à appliquer leur compréhension au monde en constante évolution de l'investissement crypto.
Passionné par l'accessibilité des cryptomonnaies, Ben crée du contenu conçu pour éduquer un large public, des événements actuels du marché aux connaissances fondamentales essentielles qui les sous-tendent. Son objectif est d'autonomiser les lecteurs par la compréhension.
Lorsqu'il n'est pas plongé dans l'analyse crypto et la simplification de sujets complexes, Ben est un fan passionné de Pokémon et apprécie tout ce qui concerne Disney.
