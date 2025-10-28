Les prochains événements Crypto et Blockchain promettent une semaine riche en innovations

L'industrie mondiale de la crypto et de la blockchain est enthousiaste à l'idée d'une semaine riche en innovation, célébration et réseautage. Ainsi, "Blockchain Life 2025 Dubai", "Cosmoverse 2025 Split" et "HODLween 2025" sont les principaux événements crypto qui auront lieu au cours des 7 prochains jours. De plus, selon Crypto Events Global, l'"Unchained Summit 2025 Dubai Autumn Edition", initialement prévu les 30 et 31 octobre à Dubaï, a été annulé et reporté aux 1er et 2 mai 2026. Les événements susmentionnés offrent des discussions uniques entre investisseurs, développeurs et passionnés pour stimuler l'innovation crypto.

Blockchain Life 2025 Dubai

Blockchain Life 2025 Dubai, qui se tiendra les 28 et 29 de ce mois à Dubaï, représente un événement blockchain majeur. Il promet de réunir des pionniers de l'industrie ainsi que des passionnés pour faire progresser les secteurs des cryptomonnaies, du Web3 et du crypto mining. Cet événement s'efforce d'attirer plus de 12 000 participants de plus de 120 juridictions, y compris les fondateurs des plus grandes entités, les innovateurs à l'origine d'initiatives émergentes et les leaders de l'industrie. Les conférenciers notables de l'événement restent à annoncer.

Unchained Summit

L'événement a été reporté des 30 et 31 de ce mois aux 1er et 2 mai de l'année prochaine. Unchained Summit est le principal événement crypto, blockchain et Web3 de Dubaï, réunissant les meilleurs investisseurs VC/institutionnels, législateurs, innovateurs et figures de proue de l'industrie. De plus, l'événement représente un catalyseur en matière de réseautage de haute valeur et de collaboration stratégique. Il offre une plateforme unique pour l'adoption des dernières technologies, le leadership d'opinion et la conclusion d'accords.

En outre, l'événement accorde une attention particulière à l'adoption des cryptomonnaies au niveau institutionnel, à la DeFi 2.0, au rôle de l'IA dans l'avancement du Web3, à la DeFi 2.0 et à la tokenisation des RWA. Parmi les conférenciers éminents qui participeront à cet événement figurent Eowyn Chen de Trust Wallet, Andrew Vranjes de Blockdaemon et Abdulla Al Dhaheri du Blockchain Center.

Cosmoverse 2025 Split

Prévu pour le 30 de ce mois et le 1er novembre à Split, Cosmoverse 2025 Split est un autre événement blockchain crucial. Il promet aux participants d'explorer les dernières innovations qui façonneront l'avenir de l'industrie blockchain, y compris les avancées substantielles au sein de l'écosystème Cosmos. L'événement phare accorde une attention particulière à l'interopérabilité des blockchains, à la souveraineté et à l'expérimentation. L'événement inclut Maghnus Mareneck d'Interchain Labs, Jürgen Schaaf de la Banque centrale européenne et Andrius Bičeika de Revolut.

HODLween 2025

Pour clôturer le mois d'octobre 2025, HODLween 2025 s'apprête à organiser une fête d'Halloween pour les passionnés de Bitcoin le 31 de ce mois en Caroline du Nord. Ce sera la 5e édition annuelle de l'événement, comprenant de la musique live, des récompenses Bitcoin ($BTC) cachées, des performances, un concours de costumes épique pour le meilleur Satoshi Nakamoto, et une décoration spectaculaire. Dans cette optique, l'événement souligne la plus longue fête d'Halloween pour la communauté Bitcoin. Par conséquent, toute personne intéressée par la décentralisation, le Bitcoin, la liberté et la confidentialité est invitée à l'événement.