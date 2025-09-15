Топ алткойни за купуване преди решението на ФЕД за лихвите на 17 септември

2025/09/15 18:52

Криптопазарът се люлее с висока волатилност, докато инвеститорите очакват заседанието на Федералния резерв на 17 септември. Мнозина предвиждат понижение на лихвения процент от страна на ФЕД, а настроенията са разделени между страх и оптимизъм. В тази несигурна обстановка анализатори посочват четири водещи алткойна, които могат да се представят по-добре както преди, така и след решението.

Bitcoin Hyper (HYPER) Набира скорост с иновации

Bitcoin Hyper бързо се превърна в един от най-обсъжданите проекти през 2025 г. Изграден върху Layer-2 решение, той предлага мащабируемост и скорости, сравними със Solana Virtual Machine (SVM), като същевременно остава свързан директно с мрежата на Bitcoin.

Bitcoin Hyper presaleЕкипът зад HYPER развива продукти, които включват решения за поверителни трансакции, мостове за сигурно свързване с BTC и нови възможности за NFT и DeFi. По време на последни събития разработчиците намекнаха за предстоящи инструменти, които ще комбинират Bitcoin сигурност с децентрализирани приложения.

В момента HYPER търгува около $0.06, а екосистемата му вече привлича нарастващо количество ликвидност в DeFi сектора, като проектът се позиционира като водещ играч сред мем и Layer-2 токените.

Cardano (ADA) Залага на мащабируемост и поверителност

Cardano остава стабилен играч сред топ 10 криптовалути. Основателят му, Чарлс Хоскинсън, наскоро представи LEIOS, ново решение за скалиране.

Мрежата също провежда airdrop чрез страничната верига за поверителност Midnight – ход, който привлече нови потребители в екосистемата. В момента ADA се търгува около $0.88, далеч под своя исторически връх, което оставя пространство за потенциален ръст.

Sei Network (SEI) Разширява присъствието си във финансите и гейминга

Sei Network се позиционира като водещ играч във финансовата инфраструктура, обработвайки над 5,5 милиарда долара в обем на стейбълкойни дневно. Данни на Nansen показват рекорден DEX търговски обем от 1,53 милиарда долара през юли.

Навлизането на Sei в гейминга също е впечатляващо, като 40% от всички транзакции са свързани с игри. Междувременно Canary Capital е подала документи за ETF фонд върху заложени SEI токени – рядък продукт, който включва и награди от стейкинг.

SEI токенът се търгува около $0.31, все още под преди

