21Shares Launches 21Shares Hyperliquid ETP, an Exchange Traded Product Tracking HYPE

Par : PANews
2025/08/30
PANews reported on August 30 that according to Globenewswire, cryptocurrency ETP issuer 21Shares announced the launch of the first exchange-traded product tracking HYPE, 21Shares Hyperliquid ETP. The ETP will be listed on the SIX Swiss Exchange with a fee rate of 2.5%, providing investors with institutional-grade Hyperliquid investment opportunities.

