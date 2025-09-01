3% of the circulating portion of WLFI is used for exchange liquidity provision, and 5% is allocated to public investors

PANews reported on September 1st that WLFI team member Dylan tweeted that the WLFI token distribution will be as follows: 8% will be allocated to Alt5 companies and locked up, 10% will be used for future incentive programs and points (locked up, with details to be officially announced), and a portion for the team and institutional investors will also be locked up. The circulating portion will include 3% for CEX and DEX liquidity provision, and 5% will be allocated to public investors.
Earlier news, ALT5 Sigma announced a $1.5 billion private placement and private placement to launch the WLFI token treasury strategy .
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.