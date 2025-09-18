4 токена готови да изпреварят Shiba Inu (SHIB) в предстоящия bull run

2025/09/18
В предишния bull run Shiba Inu (SHIB) отбеляза впечатляващ ръст и се превърна в глобален феномен. Въпреки това, сегашните тенденции показват, че инвеститорите постепенно се отдръпват от активи, базирани единствено на спекулации, и се насочват към токени с по-стабилна основа, реални приложения и силни общности.

През следващия растежен цикъл се очаква редица нови проекти да надминат SHIB, предлагайки атрактивни възможности за печалба на тези, които се включат рано. Сред тях изпъкват четири токена: Bitcoin Hyper (HYPER), Maxi Doge (MAXI), Dogecoin (DOGE) и Stellar (XLM).

Bitcoin Hyper (HYPER): Революцията в BitcoinFi

Bitcoin Hyper съчетава изкуствен интелект, смарт договори и DeFi протоколи, за да отвори ново поколение на BitcoinFi. В момента HYPER е в етап на presale с цена само 0,0002 USD, като вече привлича милиони долари инвестиции. Основният акцент е върху HYPER Vault, който позволява на потребителите да залагат (staking) и да получават пасивни награди, като същевременно подпомага стабилността на цената.

bitcoin hyper

Освен това проектът разполага с технология за AI-driven Audit, която гарантира сигурността на смарт договорите и помага за минимизиране на риска. Динамичната общност Hyper Army в Telegram и Twitter организира различни събития като airdrop-и, giveaway кампании и трейдинг състезания, които допринасят за глобалното разпространение.

Със своята стабилна основа, HYPER има потенциала да надмине SHIB в предстоящия bull run.

Dogecoin (DOGE): Повече от един мемкойн

От първоначално замислен като мемкойн, днес Dogecoin вече е приет като средство за плащане от множество компании – включително Tesla. При сегашна цена около 0,42 USD, DOGE продължава да поддържа силна общност и стабилна подкрепа от Илон Мъск.

Dogecoin Prognoza

Все по-широкото приемане на DOGE като платежно средство затвърждава позицията му като дългосрочен дигитален актив. Според експерти, DOGE може отново да достигне прага от 1 USD по време на следващия bull run, носейки значителни печалби за търпеливите инвеститори.

Stellar (XLM): Бъдещето на трансграничните плащания

Stellar е водещ избор за международни преводи, като неговият токен XLM в момента се търгува на 0,23 USD при пазарна капитализация от 7,2 млрд. USD. Най-голямото му предимство са ниските разходи и високата скорост на транзакциите, което го прави привлекателно решение за финансови институции.

Stellar Lumens

Освен това Stellar се отличава с големи партньорства и активно развитие. С нарастващото търсене на ефективни трансгранични плащания, се очаква XLM да постигне по-широко приемане, което може да доведе до сериозен ръст в следващия bull run.

Maxi Doge (MAXI): Мемкойн за максимални „pump“-ове

Maxi Doge изгражда своята марка около високорискова търговия и силна мем общност. С tokenomics, насочен към маркетинг, staking и ликвидност, MAXI привлича инвеститори, които търсят бързи печалби.

Maxi Doge (MAXI)

Акцентът е върху механизма за staking и състезания с награди, при които притежателите могат да получават бонуси чрез участие в събития и общностни предизвикателства. Въпреки характера „high risk – high reward“, Maxi Doge има реален шанс да се превърне в ново поколение мемкойн, способен да се конкурира директно със SHIB в следващия bull run.

Защо тези токени могат да надминат Shiba Inu (SHIB)?

За разлика от SHIB, който разчита основно на спекулации и мем култура, четирите токена по-горе предлагат реална стойност:

  • Bitcoin Hyper (HYPER): пионер в BitcoinFi и AI Auditing
  • Dogecoin (DOGE): огромна общност и реални платежни приложения
  • Stellar (XLM): фокус върху трансгранични плащания
  • Maxi Doge (MAXI): използва силата на мем общността + търговски стратегии

Инвеститорите днес търсят проекти с ясни приложения и устойчив потенциал за растеж. Благодарение на тези характеристики, четирите токена могат да се превърнат във водещи на пазара и дори да надминат доходността, която Shiba Inu постигна в миналото.

