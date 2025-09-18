4 Token sẵn sàng bứt phá để vượt Shiba Inu (SHIB) trong bull run sắp tới

2025/09/18
Trong đợt bull run trước, Shiba Inu (SHIB) từng tăng giá ngoạn mục và trở thành hiện tượng toàn cầu. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay cho thấy các nhà đầu tư đang dần rời xa những tài sản mang tính đầu cơ thuần túy, để tập trung vào các token có nền tảng vững chắc, ứng dụng thực tiễn và cộng đồng mạnh mẽ.

Trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo, nhiều dự án mới được kỳ vọng sẽ vượt trội so với SHIB, mang đến cơ hội sinh lời hấp dẫn cho những ai tham gia sớm. Nổi bật trong số đó là bốn token: Bitcoin Hyper (HYPER), Maxi Doge (MAXI), Dogecoin (DOGE) và Stellar (XLM).

Bitcoin Hyper (HYPER): Cuộc cách mạng trong BitcoinFi

Bitcoin Hyper kết hợp AI, hợp đồng thông minh và giao thức DeFi để mở ra thế hệ mới của BitcoinFi. Hiện tại, HYPER đang ở giai đoạn presale với giá chỉ 0,0002 USD, thu hút hàng triệu đô la vốn đầu tư. Điểm nổi bật là HYPER Vault, cho phép người dùng staking để nhận phần thưởng thụ động, đồng thời hỗ trợ duy trì sự ổn định giá.

bitcoin hyperNgoài ra, dự án còn sở hữu công nghệ AI-driven Audit đảm bảo tính bảo mật cho các hợp đồng thông minh, giúp giảm thiểu rủi ro. Cộng đồng Hyper Army năng động trên Telegram và Twitter cũng tổ chức nhiều sự kiện như airdrop, giveaway, và trading contest, góp phần thúc đẩy sự lan tỏa toàn cầu. Với nền tảng vững chắc, HYPER có tiềm năng vượt xa SHIB trong bull run tiếp theo.

Dogecoin (DOGE): Hơn cả một meme coin

Từ chỗ chỉ là một meme coin, Dogecoin nay đã trở thành phương tiện thanh toán được chấp nhận rộng rãi, kể cả bởi Tesla. Với mức giá hiện tại khoảng 0,42 USD, DOGE vẫn duy trì được một cộng đồng mạnh mẽ cùng sự hậu thuẫn bền bỉ từ Elon Musk.

Dogecoin Prognoza

Việc ngày càng nhiều đơn vị chấp nhận DOGE làm phương thức thanh toán củng cố vị thế của nó như một tài sản kỹ thuật số lâu dài. Theo các chuyên gia, DOGE có thể lấy lại mốc 1 USD trong bull run tới, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư kiên nhẫn.

Stellar (XLM): Tương lai của thanh toán xuyên biên giới

Stellar là lựa chọn hàng đầu cho chuyển tiền quốc tế, với token gốc XLM hiện được giao dịch ở mức 0,23 USD và vốn hóa 7,2 tỷ USD. Ưu điểm vượt trội của Stellar là chi phí thấp, tốc độ giao dịch nhanh, khiến nó trở thành giải pháp hấp dẫn cho các tổ chức tài chính.

Stellar LumensKhông chỉ có vậy, Stellar còn nổi bật nhờ các quan hệ hợp tác lớn và hoạt động phát triển liên tục. Khi nhu cầu thanh toán xuyên biên giới hiệu quả ngày càng tăng, Stellar được kỳ vọng sẽ chứng kiến mức độ chấp nhận rộng rãi, từ đó thúc đẩy giá trị XLM bứt phá trong đợt bull run tiếp theo.

Maxi Doge (MAXI): Meme coin của những cú pump tối đa

Maxi Doge xây dựng thương hiệu xoay quanh giao dịch rủi ro cao và cộng đồng meme mạnh mẽ. Với tokenomics tập trung vào marketing, staking và thanh khoản, MAXI thu hút những nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

Maxi Doge (MAXI)Điểm nhấn là cơ chế staking & reward competitions, nơi người nắm giữ có thể nhận phần thưởng thông qua việc tham gia sự kiện và thử thách cộng đồng. Mặc dù mang tính “high risk – high reward”, Maxi Doge có cơ hội lớn để trở thành một meme coin thế hệ mới, đủ sức cạnh tranh trực tiếp với SHIB trong bull run tới.

Tại sao những token này có thể vượt Shiba Inu (SHIB)?

Khác với SHIB vốn dựa nhiều vào đầu cơ và văn hóa meme, bốn token kể trên mang đến giá trị thực tiễn:

  • Bitcoin Hyper (HYPER) tiên phong trong BitcoinFi & AI Auditing
  • Dogecoin (DOGE) có cộng đồng khổng lồ & ứng dụng thanh toán thực tế
  • Stellar (XLM) tập trung vào thanh toán xuyên biên giới
  • Maxi Doge (MAXI) khai thác sức mạnh cộng đồng meme + chiến lược trading

Nhà đầu tư hiện nay tìm kiếm dự án có ứng dụng rõ ràng và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Với những đặc điểm trên, 4 token này có thể trở thành tâm điểm của thị trường và thậm chí vượt qua mức lợi nhuận mà SHIB từng đạt được.

