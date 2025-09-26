시바이누($SHIB)가 현재 하락세를 보이고 있지만, 대형 투자자들이 하락장에서 매수에 나서면서 완전히 끝난 것은 아니다. 최근 620억 개의 $SHIB 거래량이 코인 가격 상승을 견인하고 있으며, 이는 지난 며칠간 급락했던 가격에 도움을 주고 있다. 현재 상위 20대 암호화폐에 포함된 $SHIB가 잠재적 반등 신호를 보이고 있다. 최근 고래들의 매수가 반등의 촉매제가 될 수 있을지 곧 확인될 전망이다. 반면 […]시바이누($SHIB)가 현재 하락세를 보이고 있지만, 대형 투자자들이 하락장에서 매수에 나서면서 완전히 끝난 것은 아니다. 최근 620억 개의 $SHIB 거래량이 코인 가격 상승을 견인하고 있으며, 이는 지난 며칠간 급락했던 가격에 도움을 주고 있다. 현재 상위 20대 암호화폐에 포함된 $SHIB가 잠재적 반등 신호를 보이고 있다. 최근 고래들의 매수가 반등의 촉매제가 될 수 있을지 곧 확인될 전망이다. 반면 […]

시바이누 62억 달러 대량매수에 급등… 밈코인 투자처 관심 상승

2025/09/26 15:19
SHIBAINU
SHIB$0.00001168-1.68%

시바이누($SHIB)가 현재 하락세를 보이고 있지만, 대형 투자자들이 하락장에서 매수에 나서면서 완전히 끝난 것은 아니다. 최근 620억 개의 $SHIB 거래량이 코인 가격 상승을 견인하고 있으며, 이는 지난 며칠간 급락했던 가격에 도움을 주고 있다.

현재 상위 20대 암호화폐에 포함된 $SHIB가 잠재적 반등 신호를 보이고 있다. 최근 고래들의 매수가 반등의 촉매제가 될 수 있을지 곧 확인될 전망이다.

반면 다른 밈코인들은 이미 상승세를 보이고 있다. 아직 거래소에 상장되지 않았지만, 비트코인 하이퍼($HYPER)와 맥시 도지($MAXI) 같은 돌파 코인들의 토큰 사전판매가 상당한 초기 잠재력을 드러내고 있다.

고래들이 부진한 $SHIB 활력을 불어넣고 있다

난센 데이터에 따르면 고래들이 지난 며칠간 $SHIB 토큰을 대량 매수하고 있다. 추정치에 따르면 이들 대형 보유자들은 해당 기간 동안 약 74만 5천 달러 상당인 620억 개의 $SHIB를 매입했다.

세계 최고의 밈 코인 중 하나인 $SHIB가 이번 주말부터 급격한 하락세를 보이며 가격이 0.000012달러 아래로 떨어졌다. 하지만 고래 매수세가 $SHIB에 활력을 불어넣으며 오늘 거래에서 0.0119달러 근처까지 끌어올렸다.

최근 구매 물결이 토큰 가격 지지에 어떤 도움을 줄지는 지켜봐야 할 상황이다.

한편, 차세대 폭등 가능성을 지닌 세 가지 암호화폐를 살펴볼 필요가 있다.

1비트코인 하이퍼($HYPER) – 비트코인 생태계에서 코인의 잠재력을 발굴하다

암호화폐 분야에서 비트코인은 가장 인기 있고 가장 가치 있는 자산으로서 독보적인 지위를 차지하고 있다. 하지만 결함이 없는 것은 아니다.

비트코인 블록체인은 초당 약 7건의 거래만 처리할 수 있어 초당 수천 건의 거래를 쉽게 처리하는 솔라나 같은 블록체인에 비해 극도로 느리다. 이로 인해 처리 시간이 길어지고 높은 거래 비용이 발생한다.

이 외에도 현재 비트코인은 좋은 가치 저장 수단 역할을 하고 있지만, 스테이킹이나 다른 체인의 코인들이 가능한 기타 기능들은 수행할 수 없는 상황이다.

이에 비트코인 하이퍼($HYPER)라는 프로젝트가 새롭게 등장했다. 이 프로젝트는 레이어 2 네트워크를 개발해 비트코인 생태계를 한 단계 끌어올릴 계획을 세우고 있다.

L2는 솔라나 가상 머신에서 구동되어 솔라나 수준의 거래 속도와 낮은 수수료를 제공한다. 또한 스테이킹, 밈 코인, 디앱 등 $BTC의 다른 활용 방안도 가능하게 만든다.

네이티브 $HYPER 토큰은 L2 출시 시 흥미로운 혜택들의 관문 역할을 한다. 이러한 혜택에는 거버넌스 권한과 독점 기능에 대한 접근권이 포함된다. 또한 네트워크에서 가스비 지불 수단으로도 활용할 수 있다.

공식 비트코인 하이퍼 사전판매 페이지에서 $HYPER 토큰을 개당 0.012975달러에 구매할 수 있다. 또한 토큰을 스테이킹하여 연 65%의 스테이킹 보상을 받을 수 있다. 자세한 내용은 ‘비트코인 하이퍼 구매 방법’ 가이드에서 확인할 수 있다.

비트코인의 잠재력을 활용할 수 있는 기회가 제공되고 있다. 비트코인 하이퍼 프리세일 참여가 현재 진행 중이다.

2 맥시 도지($MAXI) – 도지의 디젠 사촌과 만나다

디젠들에게 도지코인은 반드시 보유해야 할 토큰이며, 이것이 코인마켓캡 상위 10대 암호화폐 목록에서 유일한 밈 코인으로 자리잡고 있는 이유다.

하지만 많은 사람들이 모르는 사실은 도지에게 훨씬 더 흥미진진한 사촌이 있다는 점이다. 바로 맥시 도지($MAXI)다. 너무 오랫동안 친척들로부터 외면받았던 맥시는 이제 최대 수익을 추구하며 모든 것을 최고 수준으로 끌어올리고 있다.

펌프 추격부터 어머니의 인정까지, 맥시는 어떤 일이든 대충 하는 법이 없다. 그래서 그는 좋아하는 에너지 드링크를 들이키고, 차트를 몇 시간씩 바라보며, 잠을 포기하면서까지 상승 캔들을 쫓는다.

거래에 대한 이러한 열정적인 태도는 그에게 많은 팬을 안겨주었고, 이들이 그의 밈코인 $MAXI의 가격 상승을 도왔다.

0.000259달러에 불과한 가격으로 책정된 이 토큰은 1000배 레버리지, 손절매 없는 거래, 그리고 무제한 트레이딩의 꿈을 실현할 수 있는 기회를 제공한다.

$MAXI는 장기 보유하기에도 좋은 코인이 될 수 있다. 맥시 도지 가격 예측에 따르면, 해당 토큰은 올해 말 0.0024달러에 도달할 가능성이 있다.

토큰 공급량의 40%가 마케팅에 할당되면서, 맥시는 더 많은 투기꾼들을 끌어들이는 데 필요한 모든 수단을 확보하게 된다는 분석이 나온다.

하지만 서둘러야 한다. 며칠 후 다음 가격 인상이 예정된 가운데 맥시 도지($MAXI)를 구매할 기회가 지금이다.

3 퍼지 판다($PANDA) – 세계 팬더 보호를 위한 기금 모금

귀엽고 사랑스러운 판다가 지구상에서 멸종될 위기에 처해 있다. 다행히 퍼지 판다($PANDA)가 이러한 상황을 막기 위해 등장했다.

이 팀의 토큰 사전 판매는 두 가지 주요 목표를 가지고 있다. 판다를 보호하고 이들을 가두고 있는 동물원에서 해방시키는 것이다. $PANDA 토큰 구매를 통해 이러한 대의를 지원할 수 있다.

축적될 자금 중 10%는 자체 판다 보존 재단에, 또 다른 10%는 판다 출산 지원 사업에 배정된다. 두 사업 모두 전 세계 판다들이 번영할 수 있는 더 나은 환경을 제공하는 데 기여할 예정이다.

판다와 사전 판매의 시간이 얼마 남지 않았으며, 사전 판매는 10월 18일까지만 진행된다. 다행히 현재 참여할 경우 사전 판매에 락업 기간이 없어 토큰을 즉시 받을 수 있다.

사전 판매 기간 동안 총 11단계의 가격 인상이 예정되어 있다. 이미 3단계가 종료된 상황에서, 할인된 가격으로 $PANDA 토큰을 확보하려면 신속한 행동이 필요한 것으로 보인다.

이 프로젝트에 대한 자세한 내용은 퍼지 판다 백서에서 확인할 수 있다.

SHIB가 계속 하락세를 보이고 있음에도 불구하고, 최근 일련의 고래 매수는 시장에서 역대 가장 인기 있는 밈코인 중 하나의 지속적인 매력을 보여주는 증거다.

이는 새로운 밈코인 투자자들을 끌어들이려는 비트코인 하이퍼($HYPER)와 맥시 도지($MAXI) 같은 신흥 프로젝트들에게 긍정적인 신호로 작용한다.

투자에 앞서 개별적인 조사가 필요하며, 본 내용은 투자 권유가 아니다.

