Goedemorgen Bitcoin: Individuele miner wint 3.125 BTC, $165 miljard Tether in de markt

Coinstats
2025/08/19 12:31
Bitcoin
BTC$115,039.86-0.21%
Wink
LIKE$0.01184-7.90%
ArchLoot
AL$0.0757-0.26%
MetYa
MET$0.2243+1.63%
OP
OP$0.702-3.70%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! We hebben de belangrijkste gebeurtenissen uit de cryptowereld voor je samengevat. Van miners tot instituten en van koersdruk tot macro-economische uitspraken: dit zijn de highlights van vandaag. 93% van alle Bitcoin is al gemined – maar wat betekent dat precies? Volgens de laatste data is inmiddels meer dan 93% van alle Bitcoin in omloop gebracht. Dit benadrukt opnieuw de schaarste van BTC, die door het vaste maximum van 21 miljoen munten uniek is in de financiële wereld. Analisten wijzen erop dat deze toenemende zeldzaamheid de prijs op lange termijn kan blijven ondersteunen, zeker nu institutionele vraag blijft toenemen. Bitcoin koers onder druk: analisten verdeeld over vervolg Na een korte opleving staat de Bitcoin koers opnieuw onder druk. Sommige analisten verwachten dat de $120.000 als stevige weerstand zal fungeren, terwijl anderen wijzen op sterke fundamentals die de volgende rally kunnen ondersteunen. Deze verdeeldheid illustreert hoe gespannen het sentiment momenteel is, met zowel optimistische als voorzichtigere vooruitzichten. Solo-miner wint $371.000 block reward Een solo-miner wist onlangs een Bitcoin-block te vinden en sleepte hiermee een beloning van ruim $371.000 binnen. De kans op zo’n winst is extreem klein, wat dit nieuws extra bijzonder maakt. Het succes benadrukt dat zelfs in een wereld gedomineerd door grote miningpools, individuele miners nog steeds een rol kunnen spelen. Strategy koopt voor $51 miljoen aan Bitcoin ondanks koersdaling Het voormalige MicroStrategy, nu Strategy, blijft onverminderd inzetten op Bitcoin en kocht recent 560 BTC bij voor een bedrag van $51 miljoen. Daarmee groeit hun totale bezit tot ruim boven de 630.000 BTC. De strategie van Michael Saylor benadrukt dat grote spelers koersschommelingen niet als obstakel, maar juist als kans zien. Ex-minister van Financiën: ‘Rentes gaan alleen omlaag bij recessie’ Voormalig Amerikaans minister van Financiën Larry Summers stelt dat de Federal Reserve de rente alleen zal verlagen als de VS daadwerkelijk in een recessie belandt. Voor Bitcoin en andere risico-assets kan dit betekenen dat de volatiliteit blijft aanhouden zolang er geen duidelijk macro-economisch pad is. Dit soort uitspraken geeft beleggers extra reden tot voorzichtigheid. Tether-marktkapitalisatie bereikt $165 miljard Stablecoin-uitgever Tether heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: de marktkapitalisatie van USDT staat inmiddels op $165 miljard. Het bevestigt de dominante positie van Tether in de stablecoin-markt. Tegelijkertijd wordt het bedrijf nauwlettend in de gaten gehouden door toezichthouders vanwege de enorme impact die USDT heeft op de bredere cryptomarkt. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze onderwerpen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts, leer van andere lezers en blijf op de hoogte van acties en insiderinformatie! Nu naar Discord

Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Individuele miner wint 3.125 BTC, $165 miljard Tether in de markt is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.

You May Also Like

PA Daily | Strategy announces Q1 financial report and plans to raise another $21 billion to buy Bitcoin; crypto venture capital firm dao5 completes $222 million in second-phase fund raising

PA Daily | Strategy announces Q1 financial report and plans to raise another $21 billion to buy Bitcoin; crypto venture capital firm dao5 completes $222 million in second-phase fund raising

Meitu founder Cai Wensheng purchased Tin Hau Commercial Building for about HK$650 million and will build an AI-Web3 entrepreneurship center; the U.S. House of Representatives will release a draft cryptocurrency regulation before the hearing on May 6; Binance Alpha added Housecoin (House) and XAI gork (gork).
U
U$0.021--%
Xai
XAI$0.04743-2.32%
Catalyse AI
CAI$0.00083+2.46%
Sleepless AI
AI$0.1158-3.66%
New XAI gork
GORK$0.009244-7.20%
MetaDOS
SECOND$0.0000078--%
FUND
FUND$0.0246--%
Share
PANews2025/05/02 17:14
Bitcoin ETF Hype Fuels 20x Predictions: Ethereum, XRP and MAGACOIN FINANCE Dominate Watchlists

Bitcoin ETF Hype Fuels 20x Predictions: Ethereum, XRP and MAGACOIN FINANCE Dominate Watchlists

The cryptocurrency market has entered one of its busiest trading phases yet, with Bitcoin and Ether ETFs hitting record volume. At the same time, XRP and fast-rising altcoin MAGACOIN FINANCE are catching attention from traders seeking the best altcoins to buy now, with analysts eyeing 20x price moves this cycle. Bitcoin ETFs Push Volume to […] Continue Reading: Bitcoin ETF Hype Fuels 20x Predictions: Ethereum, XRP and MAGACOIN FINANCE Dominate Watchlists
Hyperliquid
HYPE$41.91-3.89%
Altcoin
ALTCOIN$0.000663-0.61%
XRP
XRP$2.9951+0.83%
EPNS
PUSH$0.03711-0.40%
Nowchain
NOW$0.00704-0.42%
Share
Coinstats2025/08/19 14:12
Chamath Palihapitiya Launches $250M SPAC Targeting DeFi, AI, and Defense

Chamath Palihapitiya Launches $250M SPAC Targeting DeFi, AI, and Defense

The post Chamath Palihapitiya Launches $250M SPAC Targeting DeFi, AI, and Defense appeared first on Coinpedia Fintech News SPAC King, Chamath Palihapitiya, is back in the blank check game with a $250 million initial public offering for American Exceptionalism Acquisition Corp. A. According to the filing with the US Securities and Exchange Commission (SEC) on Monday, the firm is targeting decentralized finance, AI, energy, and defense.   Palihapitiya Bets on Decentralized Finance Instead of …
SQUID MEME
GAME$24.9291-3.33%
DeFi
DEFI$0.002064+18.62%
Sleepless AI
AI$0.1158-3.66%
PUBLIC
PUBLIC$0.05867-0.20%
Share
CoinPedia2025/08/19 14:42

Trending News

More

PA Daily | Strategy announces Q1 financial report and plans to raise another $21 billion to buy Bitcoin; crypto venture capital firm dao5 completes $222 million in second-phase fund raising

Bitcoin ETF Hype Fuels 20x Predictions: Ethereum, XRP and MAGACOIN FINANCE Dominate Watchlists

Chamath Palihapitiya Launches $250M SPAC Targeting DeFi, AI, and Defense

The Melania meme team has sold a total of 82.18 million MELANIA in the past four months, accounting for 8.22% of the total supply

Hashrate Approaches The 976 EH/s Peak Set This Year