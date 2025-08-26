A Bitcoin OG whale sold another 1,000 BTC two hours ago and then went long on ETH with 5x leverage.

PANews reported on August 26th that according to Lookonchain monitoring, a Bitcoin OG whale sold another 1,000 BTC (worth $110 million) at an average price of $109,684 two hours ago. Subsequently, they opened a 5x leveraged long position of 96,452 ETH (worth $433 million). The liquidation price was $3,458.8.
