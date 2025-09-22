A certain address purchased APX for $226,000 two years ago, and has now exchanged it for ASTER, with the value rising to $5.62 million.

PANews reported on September 22nd that on-chain analyst Yu Jin monitored a single address that purchased 3.624 million APX tokens for $226,000 two years ago, at an average price of $0.06. The tokens remained untouched in their wallet for two years. Ten minutes ago, the address transferred these 3.624 million APX tokens to Aster at a 1:1 exchange rate. These tokens are now worth $5.62 million, representing a 25x return on investment. PANews reported on September 22nd that on-chain analyst Yu Jin monitored a single address that purchased 3.624 million APX tokens for $226,000 two years ago, at an average price of $0.06. The tokens remained untouched in their wallet for two years. Ten minutes ago, the address transferred these 3.624 million APX tokens to Aster at a 1:1 exchange rate. These tokens are now worth $5.62 million, representing a 25x return on investment.