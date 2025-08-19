A certain rolling whale increased its ETH long position three hours ago, and its holdings have reached $146 million.

PANews reported on August 19th that Aiyi's monitoring showed that futures traders increased their ETH positions three hours ago, currently holding a total of 34,121.49 long ETH , worth approximately $146 million, all in a rolling position. Address 0xd076…27bb held 23,368.54 ETH, with an opening price of $4,315.19 and a liquidation price of $4,177.68 , leaving $123 in trading volume. Address 0x5f72…da67 held 10,752.94 ETH, with an opening price of $4,334.1 and a liquidation price of $4,256.3 , leaving $43 in trading volume.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.