A suspected Bitmine address received 33,401 ETH today, worth approximately $158 million.

PANews reported on August 14 that according to monitoring by Ember, an address suspected to belong to Bitmine continued to receive 33,401 ETH from two institutional business platforms today, worth approximately US$158 million.
There are 13 addresses in total, which have accumulated a total of 379,000 ETH from institutional business platforms such as FalconX, Galaxy Digital and BitGo since August 4, with a total value of approximately US$1.8 billion.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.