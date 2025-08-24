A user lost $1.54 million by signing an EIP-7702 phishing batch transaction

Par : PANews
2025/08/24 09:14
TokenFi
TOKEN$0.01397-1.13%
NFT
NFT$0.0000004616-0.02%
Solana Retardz
SCAM$0.0002+4,900.00%

PANews reported on August 24 that according to Scam Sniffer monitoring, some users lost approximately $1.54 million by signing EIP-7702 phishing batch transactions. The EIP-7702 phishing batch transactions signed by the victims contained multiple token transfers and NFT approval operations.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

An Ethereum ICO participant sold 0.01 ETH after a decade of inactivity, achieving a 15,484x return.

An Ethereum ICO participant sold 0.01 ETH after a decade of inactivity, achieving a 15,484x return.

PANews reported on August 24th that according to Lookonchain monitoring, Ethereum ICO participant "0x7d03" sold 0.01 ETH in a test sale five hours ago after more than a decade of inactivity. Having invested just $15.50 in the ICO, he received 49.93 ETH, now worth $240,000, representing a 15,484x return.
Moonveil
MORE$0.10017-0.62%
Ethereum
ETH$4,768.54+1.17%
Nowchain
NOW$0.00698-7.91%
Partager
PANews2025/08/24 09:10
Partager
A whale bought $2 million worth of PEPE

A whale bought $2 million worth of PEPE

PANews reported on August 24 that according to Onchain Lens monitoring, a whale spent $2 million in USDT to purchase 178.9 billion PEPE.
Pepe
PEPE$0.00001119+0.17%
Partager
PANews2025/08/24 08:51
Partager
This week, NFT transaction volume decreased by 25.78% month-on-month to US$134 million, while the number of buyers and sellers increased by more than 25%.

This week, NFT transaction volume decreased by 25.78% month-on-month to US$134 million, while the number of buyers and sellers increased by more than 25%.

PANews reported on August 24th that Crypto.news reported that CryptoSlam data showed that NFT market transaction volume fell 25.78% to $134 million this week. The number of NFT buyers increased by 25.74% to 450,096, while the number of sellers increased by 25.91% to 321,107. The number of NFT transactions increased by 6.26% to 1,652,284. Ethereum network transaction volume reached $60.7 million, down 41.63% from the previous week. BNB Chain network transaction volume reached $20.6 million, up 10.63%. Polygon network transaction volume reached $16.1 million, up 37.86%. Mythos Chain network transaction volume reached $9.7 million, up 3.17%. Solana network transaction volume reached $7.5 million, down 13.63%. This week's high-value sales include: CryptoPunks #1082 sold for 80 ETH ($350,969 USD) CryptoPunks #2596 sold for 72.99 ETH ($315,628 USD) CryptoPunks #5477 sold for 66 ETH ($285,187) CryptoPunks #3704 sold for 63 ETH ($271,922) CryptoPunks #8864 sold for 56.5 ETH ($269,994)
Binance Coin
BNB$875.9-0.81%
Moonveil
MORE$0.10017-0.62%
Ethereum
ETH$4,768.54+1.17%
Partager
PANews2025/08/24 08:45
Partager

Actualités tendance

Plus

An Ethereum ICO participant sold 0.01 ETH after a decade of inactivity, achieving a 15,484x return.

A whale bought $2 million worth of PEPE

This week, NFT transaction volume decreased by 25.78% month-on-month to US$134 million, while the number of buyers and sellers increased by more than 25%.

How to Get- Ready for the Next Crypto Bull Run in 2025

StartmeupHK Festival 2022: A week-long showcase of Hong Kong’s dynamic and thriving startup ecosystem