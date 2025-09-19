A wallet sold 2,086 ETH after three years of silence

PANews reported on September 19th that, according to Onchain Lens , a wallet that had been dormant for three years sold 2,086 ETH at $ 4,544 per ETH , exchanging them for $9.48 million in DAI , USDC , and RLUSDC . The wallet currently holds 2,779 ETH , with a market value of approximately $12.6 million. PANews reported on September 19th that, according to Onchain Lens , a wallet that had been dormant for three years sold 2,086 ETH at $ 4,544 per ETH , exchanging them for $9.48 million in DAI , USDC , and RLUSDC . The wallet currently holds 2,779 ETH , with a market value of approximately $12.6 million.