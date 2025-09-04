A whale added another 2,979 MKRs after a month, and its current holdings are worth over $10.34 million.

PANews reported on September 4th that according to monitoring by on-chain analyst @ai_9684xtpa, the address 0xc23...4D649 has increased its MKR holdings again after a month, and its current holdings are worth over US$10.34 million.
5 hours ago, he withdrew another 2979 MKR (about $5.22 million) from FalconX. In the past 2 months, he has accumulated a total of 8753 MKR, with an average withdrawal price of $1948. The current floating loss is $1.421 million.
