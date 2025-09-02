A whale always buys ETH at high points and closes it at low points, losing more than $30 million in a week.

PANews reported on September 2 that according to Lookonchain monitoring, the giant whale 0xa523 always goes long on ETH at high points and closes positions at low points, losing more than 30 million US dollars in a week.
Just 5 hours ago, he closed his long position of 41,931 ETH (worth approximately $179.4 million) again, losing $10 million.
The whale still holds a long position of 36,578 ETH (worth approximately US$160 million), and its total losses have exceeded US$30 million.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.