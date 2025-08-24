A whale bought $2 million worth of PEPE

Par : PANews
2025/08/24 08:51
Pepe
PEPE$0.00001117+0.54%

PANews reported on August 24 that according to Onchain Lens monitoring, a whale spent $2 million in USDT to purchase 178.9 billion PEPE.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Trump: "Mr. Too Late" Powell is a disgrace to the United States and should cut interest rates by 250 basis points

Trump: "Mr. Too Late" Powell is a disgrace to the United States and should cut interest rates by 250 basis points

PANews reported on June 19 that according to Jinshi, US President Trump said: "Mr. Too Late" Powell has cost our country hundreds of billions of dollars. He is indeed one
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.798+0.44%
Juneo Supernet
JUNE$0.0692-0.71%
Partager
PANews2025/06/19 22:10
Partager
Analysis: The market value of the top 6 meme coins in the Ethereum ecosystem is higher than the total market value of other L1 chain meme coins

Analysis: The market value of the top 6 meme coins in the Ethereum ecosystem is higher than the total market value of other L1 chain meme coins

PANews reported on June 21 that Nick Tomaino, founder of 1confirmation, posted on the X platform that the market value of the top six Meme coin projects in the Ethereum
SIX
SIX$0.02231--%
TOP Network
TOP$0.000096--%
L1
L1$0.007849+0.17%
Partager
PANews2025/06/21 21:18
Partager
An Ethereum ICO participant sold 0.01 ETH after a decade of inactivity, achieving a 15,484x return.

An Ethereum ICO participant sold 0.01 ETH after a decade of inactivity, achieving a 15,484x return.

PANews reported on August 24th that according to Lookonchain monitoring, Ethereum ICO participant "0x7d03" sold 0.01 ETH in a test sale five hours ago after more than a decade of inactivity. Having invested just $15.50 in the ICO, he received 49.93 ETH, now worth $240,000, representing a 15,484x return.
Moonveil
MORE$0.09995-0.85%
Ethereum
ETH$4,776.16+1.57%
Nowchain
NOW$0.00695-8.67%
Partager
PANews2025/08/24 09:10
Partager

Actualités tendance

Plus

Trump: "Mr. Too Late" Powell is a disgrace to the United States and should cut interest rates by 250 basis points

Analysis: The market value of the top 6 meme coins in the Ethereum ecosystem is higher than the total market value of other L1 chain meme coins

An Ethereum ICO participant sold 0.01 ETH after a decade of inactivity, achieving a 15,484x return.

This week, NFT transaction volume decreased by 25.78% month-on-month to US$134 million, while the number of buyers and sellers increased by more than 25%.

How to Get- Ready for the Next Crypto Bull Run in 2025