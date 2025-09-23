A whale continues to hoard about 115,000 HYPE, worth about $5.58 million

PANews reported on September 23rd that according to Lookonchain monitoring, a whale with the address 0xAD83D withdrew $10.19 million USDC from HLP Vaults today and deposited $5 million USDC on the Hyperliquid platform to purchase HYPE. To date, this address has purchased 114,872 HYPE tokens, valued at approximately $5.58 million. The whale still holds $9.85 million USDC and may continue to increase its HYPE holdings.
