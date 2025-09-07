A whale covered his position with 1,354 ETH when it fell to $4,282, but is still facing a loss of $841,000.

PANews reported on September 7th that @ai_9684xtpa monitored a position at 0x54d...e6029, who purchased ETH at $4,710, and is now covering their position. Ten hours prior, when ETH prices were falling, the account holder purchased 1,354 ETH (approximately $5.8 million) at $4,282. This increase in holdings has reduced the average price of ETH from $3,477 to $4,543, resulting in a current loss of $841,000.
