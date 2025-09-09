A whale deposited 5.17 million USDC into HyperLiquid to establish a long position in HYPE

PANews reported on September 9th that, according to Onchain Lens, a whale deposited $5.17 million USDC into HyperLiquid over the past 20 hours and opened a long position in HYPE with 5x leverage. The position size was 483,576 HYPE , worth approximately $26.4 million, with an entry price of $53.77 and a liquidation price of $45.28.

