A whale followed the non-farm payroll data and lost money on long ETH, then turned to shorting BTC, with a current floating profit of $830,000.

PANews reported on September 6 that according to monitoring by on-chain analyst Ember, a whale has turned to shorting BTC after losing $10.67 million on ETH due to last night's non-farm payroll data and a total loss of $35.84 million on long ETH.
After closing all of its long ETH positions last night, the whale has been gradually building short positions on BTC over the past five hours. Currently, it has shorted 1,107 BTC, valued at $122 million. The opening price was $111,390, and the liquidation price was $116,824. This leaves a current unrealized profit of $830,000.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.