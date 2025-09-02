A whale has swapped approximately $46.5 million worth of BTC for ETH in the past four days.

Par : PANews
2025/09/02 12:53
Bitcoin
BTC$110,218.78+1.64%
Ethereum
ETH$4,396.44-0.54%

PANews reported on September 2 that according to Lookonchain monitoring, another whale 0xFf15 sold 425 BTC (worth about US$46.5 million) and bought 10,567 ETH spot (worth about US$46.5 million) in the past four days.

PANews reported on June 22 that Coinglass data showed that in the past 24 hours, the cryptocurrency market had a total contract liquidation of $1.013 billion, of which $110 million
PANews2025/06/22 23:30
The post Unveiling The Devastating Impact Of US Tariffs appeared on BitcoinEthereumNews.com. Indian Rupee Crisis: Unveiling The Devastating Impact Of US Tariffs
BitcoinEthereumNews2025/09/02 13:40
Follow up to the hour updates on what is happening in crypto today, September 2. Market movements, crypto news, and more!
Coinstats2025/09/02 12:10
