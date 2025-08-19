A whale holds $300 million in long positions in SOL and ETH, with a floating profit of nearly $20 million.

PANews reported on August 19 that according to monitoring by ai_9684xtpa, The White Whale, a top trader on the Hyperliquid platform, currently holds positions worth approximately US$300 million through six addresses, including long positions of 530,925.04 SOL and 55,358.87 ETH.
To date, these positions have generated a combined profit of $19.895 million, representing the profit and loss after ETH's sharp pullback this week, with even more substantial gains before that. Furthermore, the single address 0xb8b...d67d2 ranks third on Hyperliquid's 30-day profit and loss rankings.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.