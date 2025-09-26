A whale/institutional address recently spent $257 million to buy 60,333 ETH

PANews reported on September 26th that according to Yujin, a whale / institutional entity, which has profited $ 76.05 million through ETH trading, has recently continued to purchase ETH in batches, totaling 60,333 tokens at an average price of $ 4,256 , spending $ 257 million. This leaves a current loss of approximately $ 20 million. The institution purchased ETH in batches from September 20th to 26th at prices of $ 4,484 , $4,298 , $4,133 , and $ 3,965 , respectively. Previously, in June , it purchased 132,000 ETH at an average price of $ 2,540 and sold them in batches at an average price of $ 2,923 , generating a profit of approximately $ 50 million.
