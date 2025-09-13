A whale is long BTC, DOGE, PEPE, and FARTCOIN, and has now made over $9 million in profit.

Par : PANews
2025/09/13 18:02
Bitcoin
FARTCOIN
DOGE
Pepe
Overtake
Nowchain
PANews reported on September 13th that according to Lookonchain monitoring, a whale has long BTC, DOGE, PEPE, and FARTCOIN, and has currently made a floating profit of over $9 million:

1,250 $BTC ($145 million): Take profit at $117,000-$127,000;

$75 million DOGE (US$22.4 million): Take profit at $0.35-$0.7;

$kPEPE $1.5 billion ($18.5 million): take-profit level $0.015 - $0.03;

20 million $FARTCOIN (US$18.5 million): Take profit at $1.2-$1.6

