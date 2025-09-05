A whale lost over $10 million on ETH after buying it after the non-farm payroll data.

Par : PANews
2025/09/05 23:15
Harvest Finance
FARM$27.68+0.07%
LETSTOP
STOP$0.16277+6.41%
Hyperliquid
HYPE$46.7+3.27%
Sunrise Layer
RISE$0.012321-2.60%
67COIN
67$0.007677+62.23%
Ethereum
ETH$4,294.47-0.33%

PANews reported on September 5 that according to monitoring by Ember, a whale who sold HYPE and then switched to long ETH chased the rise in non-farm payroll data. After the ETH price fell, he closed his 52,800 ETH position at a stop loss of about $4,265, resulting in a loss of $10.67 million in a single day. The cumulative loss has reached $35.84 million since the 25th of last month.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Anthropic expands AI ban to Chinese-controlled firms

Anthropic expands AI ban to Chinese-controlled firms

Anthropic bans Chinese-controlled firms and their overseas branches from its AI tools.
Sleepless AI
AI$0.1207+2.72%
Comedian
BAN$0.09804-2.32%
Partager
Cryptopolitan2025/09/05 23:15
Partager
Taiwan-Based Crypto Ventures Sora Ventures Establishes Fund to Support Companies Investing in Bitcoin! Details Here

Taiwan-Based Crypto Ventures Sora Ventures Establishes Fund to Support Companies Investing in Bitcoin! Details Here

Sora Ventures announced plans to establish a $1 billion fund to support companies focusing on Bitcoin treasury assets in Asia. Continue Reading: Taiwan-Based Crypto Ventures Sora Ventures Establishes Fund to Support Companies Investing in Bitcoin! Details Here
SphereX
HERE$0.00029+20.83%
FUND
FUND$0.021--%
Sora
SORA$0.0003402+7.82%
Partager
Coinstats2025/09/05 23:03
Partager
Ethereum Pectra upgrade adds new features. When will ETH be able to return to $2,000?

Ethereum Pectra upgrade adds new features. When will ETH be able to return to $2,000?

If the Pectra upgrade prompts a surge in DApp and Ethereum network activity, ETH prices could recover.
Ethereum
ETH$4,288.86-0.54%
Partager
PANews2025/05/08 19:16
Partager

Actualités tendance

Plus

Anthropic expands AI ban to Chinese-controlled firms

Taiwan-Based Crypto Ventures Sora Ventures Establishes Fund to Support Companies Investing in Bitcoin! Details Here

Ethereum Pectra upgrade adds new features. When will ETH be able to return to $2,000?

South Korea’s FSC Release Guidelines for Crypto Lending, Caps Interest at 20%

Cardano koers consolideert: cryptoanalisten richten vizier op $0,92 en $1,24