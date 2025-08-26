A whale opened a high-leverage short position of approximately $7.5 million in ETH and HYPE, and purchased ETH and HYPE in the spot market.

Par : PANews
2025/08/26 13:06
Hyperliquid
HYPE$45.52+3.36%
USDCoin
USDC$0.9999-0.01%
Ethereum
ETH$4,425.97-3.50%

PANews reported on August 26th that Onchain Lens monitoring showed that over the past 40 minutes, a whale deposited $7.49 million in USDC onto the HyperLiquid platform and opened short positions in ETH (20x leverage) and HYPE (10x leverage). Simultaneously, the whale also purchased ETH and HYPE in the spot market.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

There’s more to crypto crime than meets the eye: What you need to know

There’s more to crypto crime than meets the eye: What you need to know

Crypto crime isn’t all FTX and fraud. Jennie Levin helps unpack the deeper, more technical threats facing blockchain today, including why regulators are still catching up.
Threshold
T$0.01589-4.96%
Moonveil
MORE$0.10005-0.19%
WHY
WHY$0.0000000273-4.34%
Partager
PANews2025/06/19 22:01
Partager
Data: Hong Kong virtual asset ETF today's transaction volume is about HK$20.1827 million

Data: Hong Kong virtual asset ETF today's transaction volume is about HK$20.1827 million

PANews reported on June 19 that Hong Kong stock market data showed that as of the close, the transaction volume of all Hong Kong virtual asset ETFs today was approximately
Juneo Supernet
JUNE$0.0618-2.06%
Virtuals Protocol
VIRTUAL$1.1472-6.89%
Partager
PANews2025/06/19 16:54
Partager
Bitcoin Price Tanks Below $109K After Whale Dump in Brutal Market Flush

Bitcoin Price Tanks Below $109K After Whale Dump in Brutal Market Flush

Crypto markets have resumed their correction with a massive liquidation event today, wiping out billions of dollars.
Partager
CryptoPotato2025/08/26 13:08
Partager

Actualités tendance

Plus

There’s more to crypto crime than meets the eye: What you need to know

Data: Hong Kong virtual asset ETF today's transaction volume is about HK$20.1827 million

Bitcoin Price Tanks Below $109K After Whale Dump in Brutal Market Flush

Tim Draper: Altcoins Are Beta Testers That Strengthen Bitcoin’s Dominance

Mantle: Active users flee, but THIS group refuses to fold