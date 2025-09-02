A whale sold 602.8 WBTC to ETH 3 hours ago and currently holds 16,909 ETH.

PANews reported on September 2nd that according to Ember's monitoring, a whale purchased 602.8 WBTC at $110,993 per unit using leveraged lending six days ago, with a total value of $66.9 million. Three hours ago today, the whale sold all of its WBTC for 15,083 ETH. Currently, the whale holds 16,909 ETH, with a total value of approximately $73.84 million, at an average cost of approximately $4,441.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.