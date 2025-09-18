A whale sold all of its approximately 938,000 LINK holdings in exchange for 21.46 million USDT

PANews reported on September 18 that according to Onchain Lens monitoring, a whale sold all 938,489 LINK tokens it held at a price of US$22.87 per token, exchanging them for 21.46 million USDT and making a profit of US$231,000.

A month ago, the whale used 4,806 ETH (worth $21.23 million) to purchase these LINK tokens through five different wallets.