A whale spent 2.3 million USDC to buy UNI, MKR, and SPK

PANews reported on September 4th that according to Onchain Lens monitoring, about half an hour ago, a whale spent 2.3 million USDC to purchase the following assets:
- Purchased 153,975 UNI tokens at an average price of $9.74 (valued at $1.5 million);
- Purchased 276.78 MKR at an average price of $1,806 (worth $500,000);
- 4.85 million SPKs (worth $300,000 USD) were purchased at an average price of $0.062.
