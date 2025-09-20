A whale went long $7.15 million in HYPE with 10x leverage, and shorted $3.78 million in ASTER with 3x leverage.

PANews reported on September 20 that according to monitoring by on-chain analyst Aunt Ai, the address 0x939...204d2 is long $7.15 million in HYPE at 10x, and shorting $3.78 million in ASTER at 3x; this is also Hyperliquid's largest ASTER airdrop position, with a current floating loss of $1.352 million and an opening price of $0.7791.
