Aave founder Stani.eth is suspected of selling 4 million ENA obtained from investment

PANews reported on September 27th that on-chain analyst Ember has revealed that Aave founder Stani.eth may have sold 4 million ENA (US$2.38 million) from his investment. Six hours ago, Stani.eth transferred 4 million ENA to the institutional platform Galaxy Digital. Stani.eth is an investor in Ethena, and these ENA were unlocked from their Ethena-owned wallet.
