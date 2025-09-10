AI company Cognition secures over $400 million in funding led by Founders Fund

PANews reported on September 10th that Cognition announced it has secured over $400 million in new funding, bringing its post-money valuation to $10.2 billion. This round was led by Founders Fund, with participation from existing investors including Lux , 8VC , Neo , and Elad Gil, as well as new investors such as Bain Capital Ventures and D1 Capital. Cognition is committed to advancing the field of AI coding agents.

