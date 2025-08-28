Algorand and XBTO Enter into Market Making Partnership

PANews reported on August 28th that the Algorand Foundation has partnered with XBTO, a global digital asset management firm. XBTO will provide market-making services for the ALGO token and enhance the liquidity and transfer efficiency of the USDC stablecoin. XBTO will provide continuous liquidity support for ALGO on primary and secondary exchanges, while leveraging Algorand's high-performance blockchain to optimize USDC transfers between custodial wallets and exchanges.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.