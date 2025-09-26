AlphaTON Capital completes $71 million in financing and acquires the first batch of TON

PANews reported on September 26th that, according to GlobeNewswire , AlphaTON Capital announced the completion of approximately $ 71 million in funding, including $ 36.2 million in private placements and $ 35 million in loans. The company also purchased an initial approximately $ 30 million in TON tokens, becoming one of TON's largest holders globally. The company plans to increase its TON holdings to $ 100 million by the fourth quarter of 2025 and will participate in TON network validation, staking, and ecosystem project investments.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.