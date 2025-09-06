ALT5 Sigma reveals WLFI token holdings have increased to over 7.28 billion

PANews reported on September 6th that according to Businesswire, Nasdaq-listed WLFI treasury company ALT5 Sigma Corporation updated its WLFI holdings. As of September 5th, its holdings had exceeded 7.28 billion, reaching 7,283,585,650. Based on the market price of $0.18, the holdings are valued at approximately $1.31 billion. Additionally, ALT5 Sigma disclosed that it currently holds 124,946,728 shares of common stock and prepaid warrants to subscribe for up to 99 million shares of outstanding common stock.
