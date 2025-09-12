Amber International's Q2 revenue increased more than 23 times year-on-year to US$21 million

PANews reported on September 12th that Amber International Holding Limited released its unaudited financial results for the second quarter of 2025. The company reported quarterly revenue of US$ 21 million, a year-on-year increase of 2,317.9% . Wealth management revenue reached a record high of US$ 11.54 million. Quarterly gross profit was US$ 15 million, with a gross profit margin of 71.3% . Platform client assets reached US$ 1.535 billion, a year-on-year increase of 35.7% . The company expects Amber Premium revenue to be between US$ 11 million and US$ 12.5 million in the third quarter and has withdrawn its full-year guidance.

Dogecoin Price Hits Six-Week High As ETF Excitement Builds — Futures Spike Amid News Of Launch Delay

Dogecoin (CRYPTO: DOGE) was surging higher Thursday, driven by excitement over the upcoming exchange-traded fund listing and macroeconomic tailwinds.read more
New malware, ModStealer, can bypass antivirus software and steal crypto wallets

PANews reported on September 12th that according to Decrypt , security firm Mosyle has revealed the cross-platform malware ModStealer , which can bypass detection from mainstream antivirus software by disguising itself as a background helper program. It specifically steals encrypted browser wallet data on Windows , Linux , and macOS systems. The malware is distributed through disguised job advertisements, targeting developers with Node.js installed. ModStealer automatically runs and collects wallet extensions, system credentials, and digital certificates, then uploads the data to a remote command-and-control (C2 ) server. Security experts warn that this malware poses a direct threat to crypto users and platforms, potentially leading to the leakage of private keys, mnemonics, and API keys, and triggering large-scale on-chain attacks.
Nobitex hackers leak full source code after $100m crypto heist

The cyberattack on Iranian crypto exchange Nobitex has gone from bad to worse, as hackers deliver yet another major blow. Gonjeshke Darande, the hacker group behind the breach on the Nobitex exchange, took to Twitter on Thursday to leak what…
