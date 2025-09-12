Amber International's Q2 revenue increased more than 23 times year-on-year to US$21 million

PANews reported on September 12th that Amber International Holding Limited released its unaudited financial results for the second quarter of 2025. The company reported quarterly revenue of US$ 21 million, a year-on-year increase of 2,317.9% . Wealth management revenue reached a record high of US$ 11.54 million. Quarterly gross profit was US$ 15 million, with a gross profit margin of 71.3% . Platform client assets reached US$ 1.535 billion, a year-on-year increase of 35.7% . The company expects Amber Premium revenue to be between US$ 11 million and US$ 12.5 million in the third quarter and has withdrawn its full-year guidance.

