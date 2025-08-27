Amerikaans consumentenvertrouwen zakt verder weg in augustus, bitcoin blijft opvallend stabiel

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten heeft in augustus opnieuw een knauw gekregen. Het consumentenvertrouwen is een belangrijk meetpunt van de bereidbaarheid van mensen om geld te besteden. Meer onzekerheid betekent minder uitgeven en dus ook beleggen. Uit cijfers van onderzoeksbureau The Conference Board blijkt dat het vertrouwen licht is gedaald ten opzichte van juli. Toch reageert bitcoin (BTC) nog nauwelijks op het nieuws, ondanks de bredere macro-economische zorgen. Consumentenvertrouwen daalt, maar minder dan gevreesd Het consumentenvertrouwen in de VS kwam deze maand uit op 97,4, tegenover een licht opwaarts bijgestelde 98,7 in juli. Daarmee valt het cijfer iets tegen, hoewel economen op een sterkere daling hadden gerekend. Zij voorzagen een afname tot 96,4. De vertrouwensindex bestaat uit twee belangrijke componenten: De ‘present situation index’, die kijkt naar de huidige economische en arbeidsmarktcondities, zakte van 132,8 naar 131,2. De ‘expectations index’, die vooruitblikt op de komende zes maanden, daalde van 76,0 naar 74,8. Dit cijfer blijft onder de belangrijke drempel van 80, wat doorgaans duidt op een verhoogd recessierisico. Volgens Stephanie Guichard, senior econoom bij The Conference Board, blijft vooral het vooruitzicht op de arbeidsmarkt kwetsbaar. “Consumenten zijn pessimistischer geworden over toekomstige baanmogelijkheden en hun inkomensverwachtingen zijn afgezwakt,” aldus Guichard. Toch is er enige compensatie door een iets positievere kijk op toekomstige bedrijfsomstandigheden. Meer data De onderliggende cijfers tonen een genuanceerd beeld. Zo gaven 22% van de respondenten aan dat de huidige economische omstandigheden “goed” zijn, tegenover 20,5% in juli. Tegelijkertijd nam ook het aantal Amerikanen dat de omstandigheden als “slecht” bestempelt toe, van 13,6% naar 14,2%. De arbeidsmarkt laat een vergelijkbaar dubbel beeld zien: het percentage mensen dat banen als “ruim beschikbaar” beschouwt, daalde licht naar 29,7%, terwijl 20% vindt dat banen “moeilijk te vinden” zijn, een stijging ten opzichte van 18,9% in juli. Opvallend is dat consumenten onder de 35 jaar hun vertrouwen het sterkst zagen dalen. De leeftijdsgroep tussen 35 en 55 jaar bleef stabiel, terwijl consumenten boven de 55 jaar zelfs iets optimistischer werden. Ook politieke voorkeur blijkt invloed te hebben: zowel onder Republikeinen als Democraten daalde het vertrouwen, terwijl het sentiment onder onafhankelijke kiezers vrijwel gelijk bleef. Het wijst erop dat het consumentenvertrouwen steeds meer wordt beïnvloed door leeftijd, sociaaleconomische positie en politieke context. De inflatieverwachting onder consumenten is in augustus gestegen naar 6,2% op jaarbasis, tegen 5,7% een maand eerder. Hiermee wordt een trend van drie maanden dalende inflatieverwachtingen doorbroken. Volgens The Conference Board speelden zorgen over tarieven en prijsstijgingen bij voedsel en dagelijkse boodschappen opnieuw een grotere rol in de antwoorden van respondenten. Dit voedt het beeld dat inflatie (hoewel technisch dalend) nog steeds sterk leeft onder het brede publiek. Wat betreft toekomstverwachtingen blijven consumenten somber. Slechts 18,3% verwacht dat hun inkomen de komende zes maanden zal stijgen, een daling vergeleken met 18,7% in juli. Tegelijk verwacht 12,6% een inkomensdaling, tegenover 11,8% een maand eerder. Ook het sentiment over de aandelenmarkt verslechterde iets: 47,4% verwacht een stijging van aandelenprijzen, tegenover 48,9% in juli, terwijl het aantal mensen dat een daling voorziet opliep naar 30,3%. Vooruitblik: consumentenvertrouwen blijft onder druk Op vrijdag komt ook de University of Michigan met een herziene lezing van het consumentenvertrouwen voor augustus. Daarin wordt geen aanpassing verwacht: het voorlopige cijfer bleef staan op 58,6, een forse daling ten opzichte van 61,7 in juli. Deze diepere daling bevestigt het beeld van een consument die zich zorgen maakt over de economische toekomst. Bitcoin toont veerkracht, ondanks macro-economische druk Ondanks het afgenomen vertrouwen van Amerikaanse consumenten blijft bitcoin opvallend stabiel. De koers heeft zich de afgelopen week goed gehouden, met slechts een dalingspercentage van bijna 2%. Dit suggereert dat beleggers voorlopig niet in paniek raken door de matige economische signalen. Wel waren er de afgelopen dagen enkele snelle dalingen zichtbaar, die wijzen op nervositeit binnen de markt. De huidige koers van $111.420 ligt nog altijd zo’n 10,4% onder het all-time high van $124.400, dat op 14 augustus 2025 werd bereikt. Dat is twaalf dagen geleden. Huidige bitcoin-marktcijfers: Huidige koers: $111.420 Dalingen afgelopen week: -1,97% Sats per dollar: 898 Marktkapitalisatie: $2,22 biljoen Bitcoin in goud gemeten: 33,1 ounce Bitcoin t.o.v. goudmarktkap: 9,36% Aantal BTC in bedrijfsreserves: 2.285.604 BTC Waarde bedrijfsreserves: $254,7 miljard Percentage van supply in treasuries: 11,48% Voor nu lijkt bitcoin zijn eigen koers te varen, maar als het consumentenvertrouwen blijft afbrokkelen en ook andere economische indicatoren verslechteren, kan dat op termijn alsnog voor druk zorgen.

Het bericht Amerikaans consumentenvertrouwen zakt verder weg in augustus, bitcoin blijft opvallend stabiel is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.