Cloud mining platform DOT Miners is attracting more investors with its compliant and transparent operating model, global layout, and security protection system.Cloud mining platform DOT Miners is attracting more investors with its compliant and transparent operating model, global layout, and security protection system.

Amid the Unrest in the Middle East, Investors Flocked to DOT Miners for a Safe Haven

Par : Coinstats
2025/09/27 19:00
Polkadot
DOT$3.887+0.38%
Safe Token
SAFE$0.3718+0.97%
Cloud
CLOUD$0.10751+1.90%
Moonveil
MORE$0.0751+0.99%
Cloud mining platform DOT Miners is attracting more investors with its compliant and transparent operating model, global layout, and security protection system.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Bittensor Breakdown: Will TAO Crash Toward $225?

Bittensor Breakdown: Will TAO Crash Toward $225?

Bittensor (TAO) is under noticeable selling pressure after losing a key technical formation. TAO declined further during the day, trading at $299.61 with a daily fall of 1.79%, with selling pressure remaining dominant over the token. Having a market capitalization of $2.98 billion and high trading volume, TAO is now facing major technical levels, which […]
Bittensor
TAO$300.77+2.03%
1
1$0.008285-7.36%
TokenFi
TOKEN$0.01188+3.75%
Partager
Tronweekly2025/09/27 19:30
Partager
James Wynn once again opens a 3x leveraged ASTER long position

James Wynn once again opens a 3x leveraged ASTER long position

PANews reported on September 27 that according to Onchain Lens detection, after being liquidated, James Wynn returned and opened a 3x leverage ASTER long position again.
Anita Max Wynn
WYNN$0.0002934-2.20%
Aster
ASTER$2.0534+10.08%
Partager
PANews2025/09/27 19:31
Partager
Bloomberg analysts predict that over 100 crypto ETFs will be listed in the next 12 months.

Bloomberg analysts predict that over 100 crypto ETFs will be listed in the next 12 months.

PANews reported on September 18 that Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas wrote on the X platform that the number of ETF listings doubled after the US SEC implemented universal ETF listing standards. Therefore, after the new regulations are introduced, it is likely that more than 100 crypto ETFs will be listed in the next 12 months. Earlier today, news broke that the U.S. SEC approved universal listing standards to speed up the approval of cryptocurrency ETFs .
Union
U$0.010402-1.29%
Moonveil
MORE$0.07517+1.26%
Partager
PANews2025/09/18 13:51
Partager

Actualités tendance

Plus

Bittensor Breakdown: Will TAO Crash Toward $225?

James Wynn once again opens a 3x leveraged ASTER long position

Bloomberg analysts predict that over 100 crypto ETFs will be listed in the next 12 months.

Federal Reserve Slashes Rates, Investors Show Resilience

Details Emerge About a Deal That Could Shift the Balance in the Cryptocurrency World