An address withdrew $17.08 million in WBTC and ETH within two hours and currently holds $153 million in BTC and ETH.

PANews reported on August 18 that according to monitoring by ai_9684xtpa, the address 0x4ED...bC853 withdrew 79.34 WBTC and 1,860 ETH from the exchange in the past two hours, with a total value of approximately US$17.08 million, suspected of bottom fishing.
At the time of withdrawal, the price of WBTC was $115,410 and the price of ETH was $4,262. The address currently holds approximately $153 million worth of BTC and ETH, all of which were withdrawn from exchanges within the past week.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.