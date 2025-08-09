An ancient whale who had hoarded ETH for 9 years sold 4,723 ETH at an average price of $7.7

PANews reported on August 9th that according to on-chain analyst Ember, an ancient whale who hoarded 14,945 ETH at $7.79 nine years ago sold ETH at $4,005 last December and again today. Both sales were at prices above $4,000.
- Received and hoarded 14,945 ETH from ShapeShift 9 years ago (2016). At that time, the price of ETH was only $7.7, and these ETH were worth $115,000.
- In December of last year (2024), ETH sales began: 7,808 ETH were sold at $4,005 for 31.27 million USDT;
- Three hours ago, it continued to sell 4,723 pieces at a price of $4,141.
