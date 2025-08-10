An employee in Shenzhen colluded with others to use a Trojan horse to steal more than 3 million USDT from the company and was eventually sentenced to four years in prison.

PANews reported on August 10th that according to the Shenzhen Futian District People's Procuratorate, in March 2024, an employee of a Shenzhen company colluded with others to use a Trojan program called "Electronic Master Key," which can obtain usernames and passwords for non-specific accounts, to crack company account passwords and steal over 3 million RMB worth of USDT. Police were alerted and arrested the employee. During the trial, the employee reimbursed the victim company and obtained its forgiveness. The court sentenced him to four years in prison and a fine of 20,000 RMB for theft.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.