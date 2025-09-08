Analist waarschuwt voor forse correctie van Ethereum

Par : Coinstats
2025/09/08 19:16
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Een van de meest gevolgde crypto-analisten waarschuwt dat Ethereum in de komende weken een scherpe daling kan doormaken. Volgens handelaar Benjamin Cowen is een terugval tot onder de grens van 4000 dollar waarschijnlijk, voordat er ruimte komt voor een nieuwe opleving. Ethereum kan met 20% dalen Cowen sprak in een recente videoupdate zijn bijna een miljoen volgers toe. Hij wees erop dat Ethereum mogelijk met ongeveer 20 procent kan zakken vanaf de huidige stand. “Mijn verwachting is dat Ethereum terugvalt naar het niveau van de 21-weekse gemiddelde lijn. Ik denk dat dit tegen eind september of begin oktober kan gebeuren,” aldus Cowen. De analist benadrukt dat het gaat om een correctie binnen een bredere stijgende trend. Volgens hem zou de Ethereum koers tussen 3400 en 3600 dollar kunnen uitkomen, waarna er juist ruimte ontstaat voor een nieuw hoogtepunt. Op het moment van schrijven noteert de munt rond 4289 dollar, vrijwel onveranderd ten opzichte van een dag eerder. Cowen gaf ook aan waarom hij zich zo sterk richt op Ethereum. “Je hoeft niet duizend verschillende altcoins te volgen. Een goed idee kan voldoende zijn om een mooi rendement te behalen. Ethereum biedt daarvoor een duidelijk scenario,” zei hij. Achtergrond: de opkomst van Ethereum Ethereum werd in 2015 gelanceerd door een groep ontwikkelaars met Vitalik Buterin als bekendste gezicht. Waar Bitcoin vooral werd ontworpen als digitaal geld, introduceerde Ethereum een nieuw concept: slimme contracten. Dat zijn programma’s die automatisch worden uitgevoerd zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Hiermee werd een hele nieuwe wereld geopend van toepassingen bovenop de blockchain. In de beginjaren werd Ethereum vooral gezien als een technisch experiment, maar al snel groeide het uit tot een platform waar honderden projecten op bouwden. Denk aan gedecentraliseerde beurzen, leningsplatforms en later de wereld van NFT’s, digitale verzamelobjecten die via Ethereum razend populair werden. De koers van Ethereum kende een grillig verloop. Na een eerste opleving in 2017 zakte de munt ver terug tijdens de cryptowinter. Maar bij elke nieuwe cyclus wist Ethereum hogere niveaus te bereiken. Tijdens de bullmarkt van 2021 steeg de munt tot boven de 4800 dollar, waarmee het na Bitcoin de grootste speler in de sector werd. Inmiddels is Ethereum uitgegroeid tot de ruggengraat van de markt voor stablecoins en tokenisatie van echte activa, zoals obligaties en aandelen. Volgens analisten zoals Cowen blijft die rol bepalend. Terwijl veel kleinere projecten komen en gaan, heeft Ethereum zijn positie als leidende blockchain behouden. Het netwerk verwerkt miljarden dollars per dag en trekt grote financiële instellingen aan die experimenteren met toepassingen.   Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Analist waarschuwt voor forse correctie van Ethereum document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); });   Wat te verwachten van Ethereum De voorspelde correctie hoeft volgens kenners dan ook niet negatief te zijn. Een terugval kan lucht uit de markt halen en de basis leggen voor een stabielere opmars richting een nieuw record. Beleggers kijken daarom gespannen naar de komende weken. Of de munt daadwerkelijk naar 3400 dollar zakt, zal snel duidelijk worden. Voorlopig blijft de centrale vraag of de markt de 21-weekse gemiddelde lijn respecteert, zoals Cowen verwacht. Mocht dat gebeuren, dan zou Ethereum volgens hem later dit jaar opnieuw kunnen verrassen met een nieuwe all time high. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Analist waarschuwt voor forse correctie van Ethereum is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

